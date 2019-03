Eine Hochzeit, doppelte Kosten

Gemeint war eine Firma: Nur wer über diese Agentur bucht, kann an einem der „ Exklusivstandorte“ heiraten. Das kostete Genschel und Nindler weitere 460 Euro. „Wofür? Dass die anrufen und sagen, dass man einen Standesbeamten braucht?“, wunderte sich Genschel. „Wir haben die Antwort bekommen, das sei für das Aufstellen der Stühle. Also der Stühle, die in der Raummiete inkludiert sind.“ Mehr Leistung habe es nicht gegeben.

Genschel und ihr Mann sind Juristen: Sie weigerten sich, für eine hoheitliche Aufgabe der Stadt doppelt zu zahlen. „Das ist eigentlich Wucher“, überlegt Genschel und betrachtet die zusätzlichen Kosten als rechtswidrig.