Einbruchsserie in NÖ und Wien geklärt: Fünf Beschuldigte in Haft

Am 30. Mai des Vorjahres startete eine zehn Einbrüche umfassende Serie in Niederösterreich und Wien. In Tresdorf, Gerasdorf, Reichersdorf und drei Bezirken in Wien sollen die insgesamt sechs Täter zugeschlagen haben.

Beim ersten Einbruch wurde aus einer Firma ein Tresor gestohlen, der im in der Nähe aufgeschnitten in einem Feld aufgefunden wurde. Nach den ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Korneuburg übernahm das Landeskriminalamt NÖ, Ermittlungsbereich Diebstahl, die weiteren Amtshandlungen.