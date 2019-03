Einbrecher attackierten Kärntner, Fahndung läuft

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Freitag in einen Betrieb in Flattach (Bezirk Spittal an der Drau) eingebrochen und haben einen Mann, der sie ertappt hatte, attackiert. Wie die Polizei mitteilte, flüchteten die beiden Täter mit einem größeren, dunklen Auto. In der Früh war eine Fahndung zwischen den Gemeinden Flattach und Winklern im Gang.