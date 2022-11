Ein Schwerverletzter nach Frontalcrash in der Steiermark

Ein betrunkener Pkw-Lenker hat am Dienstagmorgen einen Frontalzusammenstoß verursacht. Der 23-Jährige geriet in der Steiermark auf der L202 in Richtung Kirchbach in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen entgegenkommenden Pkw. Dabei wurde ein 49-jähriger schwer verletzt. Der Unfalllenker kam ohne Verletzungen davon. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.