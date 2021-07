Ein Bär ohne Scheu vor Menschen

Im Vorjahr hatte in Kärnten ein junger Bär namens Rudolf Schlagzeilen produziert, weil er sich bis zum Villacher Bahnhof vorgewagt hatte. Die Biologen wollen jetzt prüfen, ob es sich beim aktuell auffälligen Bären um diesen "pubertierenden" Rudolf handelt – er und fünf weitere ständig durch Kärnten streifende Bären sind in einer DNA-Datenbank des Landes registriert. "Ich habe in Achomitz Speichelproben vom Biss genommen und am Montag zum DNA-Abgleich ans Naturhistorische Museum nach Wien geschickt", berichtet Huber. "Wir werden in den nächsten Monaten die Entwicklung und das Verhalten dieses Bären genau beobachten. Wagt er sich weiter zu den Häusern, wird es bedenklich", erklärt der Wildbiologe.

Sollte es zu einer Begegnung mit dem Tier kommen, rät Huber: "Menschen müssen durch lautes Sprechen auf sich aufmerksam machen, sich dann zurückziehen. Der Bär wird dasselbe tun."