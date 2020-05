Eifersucht mögliches Motiv - Keule mit Nägeln als Tatwaffe

Warum hat der 51-jährige Josef R. im steirischen Unterstorcha wie von Sinnen auf die Nachbarsmädchen Helene (8) und Sara (5) eingeschlagen und -gestochen? Was veranlasste einen bisher unbescholtenen Mann zu so einer Bluttat? Laut Ermittlungen könnte rasende Eifersucht das Motiv sein. Vom Flüchtigen fehlt jede Spur.

Gefunden wurde hingegen die Tatwaffe. Es handelt sich um ein rund 60 Zentimeter langes Eisenrohr mit einer Kugel, an der spitze Nägel befestigt sind. "Eine Art Keule", sagt Maximilian Ulrich vom Landespolizeikommando Steiermark. "Diese Waffe, an der sich noch Blutspuren befinden, wurde am Nachmittag im Haus des Tatverdächtigen sichergestellt."

Die Suche nach dem Motiv und dem Mann gehen indes weiter. Zeugenaussagen zufolge waren die Mädchen am Mittwoch mit einem Nachbarsbuben – dem zwölfjährigen Marc – und dessen Vater unterwegs, als Josef R. ausrastete. Der von Anrainern als "Eigenbrötler" titulierte Mann hat der Fünfjährigen mit dem selbst angefertigten Stichwerkzeug schwerste Verletzungen zugefügt. Ihre Schwester sowie die Mutter attackierte der Mann ebenfalls. Die Mutter erlitt Gesichts- und Schädelverletzungen und verlor einen Zahn.