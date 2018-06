Dschihadisten-Prozess in Graz: Befragung ohne Öffentlichkeit

Im Grazer Straflandesgericht ist am Dienstag der Prozess gegen vier mutmaßliche Dschihadisten fortgesetzt worden. Die beiden Paare sind laut Anklage mit ihren insgesamt neun Kindern nach Syrien gegangen, um sich der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) anzuschließen. Am zweiten Verhandlungstag blieb die Öffentlichkeit am Vormittag ausgeschlossen.

Die vier Angeklagten - bosnischer Abstammung, aber österreichische Staatsbürger - waren laut Staatsanwalt in einem Grazer Glaubensverein, der für seine "radikal islamistische Auslegung" bekannt war und mittlerweile geschlossen wurde. Im Dezember 2014 kamen die beiden Paare mit ihren insgesamt neun Kindern über die Türkei nach Syrien und bezogen dort Wohnungen, die ihnen vom IS zugewiesen wurden. "Der IS hat auch Familien gebraucht, um soziale Strukturen aufzubauen", erklärte der Ankläger. Die Eltern sollen zusammen mit ihren kleinen Kindern grausame Propagandavideos "wie Fußballspiele" angeschaut haben, das sei "so eine Art Familienunterhaltung" gewesen, prangerte der Staatsanwalt an.