Drogeriemarkt in Imst überfallen: Verdächtiger gefasst

Am Freitagnachmittag wurde in Imst in Tirol eine Filiale der Drogeriekette " Bipa" überfallen. Laut APA bedrohte der Täter eine Kassierin mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete er,die Polizei nahm jedoch bereits 15 Minuten nach dem Überfall einen Verdächtigen im Imster Gewerbegebiet fest.

Verletzt wurde bei dem Überfall niemand, genaue Umstände der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.