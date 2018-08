Drogen: Kritik an Kickls Kärnten-Offensive

In Kärnten hält sich hartnäckig das Gerücht, dass eine afghanische Tätergruppe aus Villach und eine nigerianische aus Klagenfurt die Todesdrogen in Umlauf gebracht hätten. Diese Dealer seinen ein Problem, ja, sagt die Polizei, hätten aber mit den Toten nichts zu tun. „Ermittlungen ergaben, dass keines der 13 Opfer die Drogen von dieser Tätergruppe bezogen hat“, sagt Herbert Rogl vom Landeskriminalamt. Vielmehr hätten sie die Mixturen im Darknet (versteckter Bereich des Internets) erworben. Außerdem ist es erwiesen, dass die Opfer primär aus dem ländlichen Raum kamen. „Nur drei der 13 Drogentoten lebten in Klagenfurt oder Villach“, klärt Karl Schnitzer von der Suchtgiftgruppe auf. Auch sie waren nicht auf Verbindungsleute in den Hotspots Klagenfurt und Villach angewiesen.

Rogl lässt Kickl natürlich nicht abblitzen, meint diplomatisch: „Wir haben bereits EGS-Beamte in Kärnten, arbeiten auf konstant hohem Niveau, was die Drogenstatistik beweist (Die Zahl der Anzeigen ist in Kärnten 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 33 Prozent gestiegen, Anm.), dennoch ist Unterstützung durch EGS-Kräfte aus Wien selbstverständlich jederzeit willkommen. Ich habe aus dem Ministerium jedoch noch keine Verständigung erhalten.“

Wolfgang Wladika, Primarius der Abteilung für Jugend-Neurologie und –Psychiatrie am Klinikum Klagenfurt hält Kickls Plan für eine „Akutmaßnahme, die keine oder kaum Auswirkungen auf Drogentote haben wird.“ Die Betroffenen seien schwer kranke Personen mit „Hochrisikoverhalten“ gewesen und hätten zum Drogenmix gegriffen. Dies zu verhindern, sei schwierig.