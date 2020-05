Dreijähriger trieb reglos in Biotop

In künstlichen Tiefschlaf versetzt werden musste ein dreijähriger Bub aus Deutschland: Das Kind war Mittwochnachmittag am Zweitwohnsitz der Eltern in Wolfsberg in ein 70 Zentimeter tiefes Biotop gestürzt. Der Vater barg den reglos im Wasser treibenden Buben.

Das Kind wurde insgesamt eine Stunde lang von den Eltern und einem Notarztteam wiederbelebt. Schließlich setzte der Kreislauf wieder ein, der Dreijährige wurde per Hubschrauber ins Klinikum Klagenfurt gebracht und dort in künstlichen Tiefschlaf versetzt.

Polizeiangaben zufolge dürfte das Kind etwa zehn Minuten im Wasser gelegen sein, bevor der Vater es bemerkte. Das Biotop am Zweitwohnsitz der Familie ist etwa 70 Zentimeter tief. Laut einem Bericht der "Kleinen Zeitung" vom Donnerstag stammt die Familie aus München.