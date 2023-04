Drei teils Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Vorarlberg

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos in R√∂this in Vorarlberg (Bezirk Feldkirch) hat Samstagabend drei teils Schwerverletzte gefordert. Eine 76-J√§hrige war mit ihrem Pkw auf der Treietstra√üe (L63) in Richtung Sulz unterwegs, als sie √ľber die Sperrlinie teilweise auf die linke Gegenfahrbahn geriet und mit dem Wagen eines entgegenkommenden 24-J√§hrigen kollidierte.

Dieser stieß dann wiederum frontal gegen den Pkw einer hinter der 76-Jährigen fahrenden 53-Jährigen.