Drei Schwerverletzte bei Pkw-Zusammenstoß in Tirol

Drei Schwerverletzte hat Montagvormittag ein Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf einer Gemeindestraße in Roppen im Tiroler Bezirk Imst gefordert. Ein 19-jähriger Autolenker war laut Polizei in einer leichten, übersichtlichen Rechtskurve über die Fahrbahnmitte geraten und mit dem entgegenkommenden Pkw eines 51-jährigen Türken kollidiert. Sowohl die beiden Lenker als auch der 26-jährige Beifahrer des 51-Jährigen erlitten Verletzungen.

Der Beifahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen, die beiden anderen Männer hingegen in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Durch den Zusammenstoß war der Wagen des 51-Jährigen einige Meter zurückgeschleudert worden und außerhalb der Fahrbahn zum Stillstand gekommen. Das Auto des 19-jährigen Österreichers landete wiederum quer in der Fahrbahnmitte, hieß es. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

