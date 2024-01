Drei Personen bewusstlos in Leobener Wohnung aufgefunden

Zwei Erwachsene und ein Jugendlicher sind am Donnerstagmittag in einer Wohnung in Leoben in der Obersteiermark bewusstlos aufgefunden worden.

Die Landespolizeidirektion Steiermark bestätigte einen Bericht des ORF Steiermark, wonach alle drei vermutlich eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten haben.

