Betrunkener (25) rastete aus und biss Polizist: Kokain im Spiel?

Ein stark alkoholisierter Mann hat am Sonntag in Dornbirn einen Polizisten in den Daumen gebissen. Der Beamte musste wegen der Verletzung im Krankenhaus behandelt werden, teilte die Exekutive mit.

Der 25-Jährige hatte versucht, sich seiner Festnahme zu widersetzen.

