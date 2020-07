Dobernig: Musterschüler Haiders aus Hotel Mama

Ein Ablenkungsmanöver? Die Justiz ermittelt in zwei Fällen gegen Dobernig: Wegen einer Broschüre des Landes, die im Wahljahr 2009 verteilt wurde und die dem Design seiner damaligen Partei BZÖ verblüffend ähnlich sah. Und in der Causa Birnbacher. Der Steuerberater hatte in seinem Geständnis im Prozess zum überteuerten Hypo-Gutachten gesagt, dass auch Ex-FPK-Chef Uwe Scheuch und Dobernig Geld gefordert hätten. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Aber Dobernig hat noch ein weiteres Problem: Im Alleingang hat er den Verkauf von Anteilen des Energieriesen Kelag an die deutsche RWE eingefädelt – die Opposition läuft Sturm dagegen. Der Grüne Rolf Holub ist überzeugt, dass Dobernig gerade eine Show im Stile von Jörg Haider abzieht. "Der ist auch me­dienwirksam nach Bagdad gereist, wenn es Probleme gab. Und man sieht sogar, wie Dobernig in den TV-Interviews jetzt grinsen muss. Er hat bekommen, was er wollte."