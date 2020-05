Die zwei von der Tankstelle trauten sich

Beim Tanken ihrer Harleys haben sich Andrea und Martin aus Deutschland vor einem Jahr am Faaker See in Kärnten kennengelernt. Nun nehmen sie wieder an der "European Bike Week" teil und nutzten die Gelegenheit, um ihre Biker-Liebe zu besiegeln.

Das Paar ließ sich am Mittwoch zunächst auf der Burgruine Finkenstein standesamtlich trauen. Anschließend ging es zum Kreisverkehr der Gemeinde am Faaker See, den seit dem Vorjahr eine Harley-Skulptur schmückt. Dort wurden Erinnerungsfotos fürs Hochzeitsalbum gemacht. Geschlafen wird nicht im Luxushotel, sondern auf einem Campingplatz. Dort muss man mit einem Umstand leben, der allen Teilnehmern des alljährlichen großen Harley-Treffens heuer ein wenig die Stimmung trübt. Das Wetter ist alles andere als strahlend.

Zwei Bikern hat ein Dieb die Laune Mittwochabend noch zusätzlich vermiest. Den Männern aus der Schweiz und aus Deutschland wurden ihre versperrt abgestellten Maschinen gestohlen. Der Schaden beträgt über 50.000 Euro.