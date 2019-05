Die Suche nach den klügsten Senioren der Stadt

Was mit ,Fotzhobel’ tatsächlich gemeint ist? „Mundharmonika“, rufen ihm einige entgegen. Werner Gruber nickt. Das Wienerische Wort für Schnurrbart liefert er gleich dazu: „Rotzbremse.“ Nachsatz: „Ich weiß, wovon ich spreche.“ Lachen aus dem Publikum. Dann mahnt sie Werner Gruber wieder zur Ruhe. Es geht weiter: „In welchem deutschen Bundesland steht das Schloss Neuschwanstein?“, fragt Werner Gruber. „Also ich hätt’s g’wusst“, ergänzt er. „Aber das ist nicht schwer, ich weiß viel.“

Insgesamt 15 Fragen gilt es für die sechs Teams zu lösen. Die zwei Gruppen mit den meisten Punkten erhalten Preise.

Das Siegerteam hat zudem einen Fixplatz im Finale am 26. November. Die anderen können bei einem der vier weiteren Termine ihr Glück erneut versuchen. Der 66-jährige Horst Konovsky vom Team Pauli wird das bestimmt machen, wenn er nicht gewinnen sollte. Er ist ein begeisterter Quizzer und Rätsellöser – wie die meisten im Raum. Das Kreuzworträtsel in der Zeitung löse er täglich, sagt er. Und die Vorabendsendung „Quizmaster“ lasse er auch so gut wie nie aus. Es sei einfach wichtig, die grauen Zellen zu trainieren.