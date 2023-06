Die Gürtel werden auch im Urlaub enger: So spart Österreich

Mathias Mühlhofer, Vorstand der Immobilienrendite AG: "Österreich ist ein Land der Mieter – auch in punkto Urlaub. Wer keine Eigentumswohnung oder kein Haus an seinem Hauptwohnsitz besitzt, investiert natürlich auch in keine Immobilie für die Ferien."

Vorstandskollege Markus Kitz-Augenhammer ergänzt: "Die heimische Politik bestraft Urlaubsimmobilien sogar: in Form der Ferien-Wohnsitzabgabe oder des Zweitwohnsitz-Verbots in vielen Bundesländern. Treffen wollte man Superreiche, die Einheimischen Grund und Boden wegkaufen. Zur Kasse gebeten werden allerdings viele, die von ihren Eltern oder Großeltern eine Wohnung geerbt haben, sie selber sanieren und infolge für (Kurz-) Urlaube nutzen. Finanzielle Freiheit sieht anders aus, sogar in punkto Ferien."