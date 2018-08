Die Chance auf Grenzwein wankt

Johannes Markowitsch ist einer von jenen Winzern, dessen Familie auch Besitz in Slowenien hat. Alten Besitz, historisch gewachsenen: Reben, die mit der Grenzziehung 1918 plötzlich nicht mehr auf österreichischen Boden wuchsen, sondern im SHS-Staat, dem späteren Jugoslawien.

Viele Grundstücke sind aber dennoch im Besitz der angestammten Familien geblieben. An die 40 kleine Weinbaubetriebe in der Steiermark haben dadurch Reben in Slowenien. Ihre Eigentümer durften sogar während des Kommunismus hinüber auf die andere Seite der Grenze, ihre Trauben pflegen, lesen und vermarkten. Als steirischen Wein, das erlaubte ein bilaterales Abkommen.

Doch damit ist heuer endgültig Schluss. „Das ist ein immenser Schaden“, klagt Markowitsch, auch Obmann des „Vereins Historischer Doppelbesitzer“: Die in der eben anlaufenden Lese geernteten Trauben gelten als slowenisch und dürfen nicht mehr zu steirischem Wein gekeltert werden. Das gehe an die Existenz der Betroffenen Weinbauern, die etwa 35 bis 40 Hektar Grund in Slowenien halten, befürchtet Markowitsch und bekommt Unterstützung vom FPÖ-Abgeordneten Walter Rauch: Er spricht von Einkommenseinbußen von bis zu 50 Prozent.