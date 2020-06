Deutscher Bergsteiger im Silvrettagebiet vermisst

Einsatzkräfte aus Vorarlberg und der Schweiz haben am Montag die Suche nach einem im Silvrettagebiet abgängigen Wanderer fortgesetzt. Der 63-jährige Deutsche war bereits am Samstag in Vorarlberg von der Bielerhöhe (2.032 Meter Seehöhe) aus allein zu einer Wanderung aufgebrochen. Als er am Abend nicht wie angekündigt bei der Silvrettahütte auf der Schweizer Seite ankam, wurden die Rettungskräfte alarmiert. Die überregionale Suche blieb jedoch bisher erfolglos, so die Vorarlberger Polizei.

Montag nahmen die Alpinpolizei und die Bergrettung Partenen ( Montafon) die Suche im Grenzgebiet wieder auf. Unterstützt wurden sie dabei von Schweizer Kräften und dem Polizeihubschrauber Libelle.