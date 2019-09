Der Sommer auf der Straße: Mehr Staus und Unfälle

Auch wenn Autofahrer immer wieder gerne über Baustellen und die dadurch entstehenden Verzögerungen schimpfen, die geplanten Bauvorhaben machten nur acht Prozent der Staus aus.

Stärkstes Wochenende

Gezählt wurden, wie auch in den vergagnenen Jahren, Staus mit einer Länge von mehr als 1,5 Kilometern beziehungswiese Verzögerungen von mindestens 15 Minuten. Das verkehrsreichste Wochenende war einmal mehr der Ferienbeginn in Bayern und Baden-Würtemberg Ende Juli, als von den Transitrouten 82 Staus gemeldet wurden.

Tirol an der Spitze

Den ersten Platz im Bundesländer-Stauranking in diesem Jahr belegt einmal mehr Tirol. Mehr als jeder vierte Stau wurde hier verzeichnet. Auf Rang zwei und drei liegen Salzburg und Steiermark. Damit ist auch nicht verwunderlich, dass die am stärksten betroffene Strecke die Fernpass Straße B179 in Tirol war. Alleine dort wurden dem ÖAMTC 68 Staus gemeldet. Knapp dahinter folgen die A10 Tauern Autobahn, die A9 Pyhrn Autobahn sowie die A1 West Autobahn.