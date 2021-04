Der Herr der Bio-Zitronen

Und dann gibt es noch so etwas wie den gelben Superstar: Buddhas Hand. Die Ur-Zitrone mit einer markanten Form, die an Finger erinnert. Wie sie schmeckt? „Jedenfalls nicht sauer. Das tut keine meiner Zitronen. Eher nach Äpfeln, oder Birnen.“

Nachsatz: „Was man im Supermarkt kaufen kann, hat mit Zitronen nichts zu tun. Die Speisezitronen kommen unreif in die Geschäfte, da sie aber nur am Baum reifen, gibt es auch kein Nachreifen im Regal. Darum kennen die meisten nur Zitronen mit hohem Säuregehalt.“

Der Beweis mittels Reifetest am Baum folgt sogleich. „Ganz leicht gibt sie nach, fühl“, sagt er im Gewächshaus mit dem Mutterboden. Hier sieht man die Zitrusfrüchte nicht nur, man riecht sie. Die Zitronenblüte hat mit zart weißen Vorboten begonnen. Geerntet wird zwischen Weihnachten und April. „Im Moment habe ich gar keine Buddhas Hand da. Nur als Topfpflanze. Alle abgegeben an Kooperationspartner.“

Verkaufte Ceron seine Zitronen früher an Spitzenköche aus Deutschland oder Österreich, wie Silvio Nickol im Wiener Palais Coburg, setzt er nun auf Partnerschaften. „Wir hatten 50 Köche, die auf eine Zitrone gewartet haben. Nun verarbeiten wir die Zitronen etwa mit Josef Zotter in seiner Chocolatier in der Steiermark.“