Den Ehemann erstochen: Sieben Jahre Haft für Frau

Das Paar stand bereits 2021 in einer Verhandlung wegen häuslicher Gewalt vor Gericht. Die tödliche Auseinandersetzung trug sich in der Wohnung des Ehepaars in Schwarzach (Bezirk Bregenz) zu. Die Frau gab an, der Mann habe sie wiederholt beleidigt, schließlich habe sie mit einem Küchenmesser zugestochen.

Der 35-Jährige, Bürger der Elfenbeinküste, wurde so schwer verletzt, dass er an Ort und Stelle starb. Der Notruf wurde von einem der sechs Kinder – sie sind zwischen drei und 17 Jahre alt – getätigt.