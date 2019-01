Das Wetter am Sonntag: Es bleibt winterlich kalt

Wie schon der gestrige Samstag bleibt es auch am Sonntag winterlich kalt. Von Beginn an hält sich vom Waldviertel über das Burgenland bis nach Kärnten vielerorts Nebel oder Hochnebel, aber auch in Teilen Oberösterreichs startet der Tag nebelig-trüb, wie UBIMET berichtet. Im Tagesverlauf lockert der Hochnebel aber meist auf, lediglich vom Seewinkel bis zum Waldviertel hält sich dieser zäh.