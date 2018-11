Das „Grenzmanagement“ kostete bisher 19 Millionen Euro

Die Zelte sind beheizbar. Das ist schön im beginnenden Winter.

Aber heizen ist nicht nötig, die Zelte stehen sowieso leer. Seit mehr als zwei Jahren musste kein Flüchtling mehr eines der „ Grenzmanagements“ in Österreich durchlaufen, schlichtweg, weil seit März 2016 keiner mehr ankam. Das „ Grenzmanagement“ in Spielfeld etwa wurde heuer zwar einmal verwendet, allerdings für eine Übung von Innen- und Verteidigungsministerium: „Pro Borders“ kostete allein 530.000 Euro.

Kosten fallen aber auch an, wenn nichts passiert. Insgesamt wurden für die drei Einrichtungen in Spielfeld, Nickelsdorf und am Brenner bisher 19,1 Millionen Euro aufgewendet - allein für Miete oder die Errichtung von Infrastruktur.

Ende 2015 wurde das erste „ Grenzmanagement“ im steirischen Spielfeld gebaut, es folgten ähnliche Systeme im Burgenland und in Tirol. Heuer schlugen sich die drei „ Grenzmanagements“ mit Kosten von einer Million Euro zu Buche; im Vorjahr mit 2,5 Millionen Euro, 2016 gar mit 13,3 Millionen Euro. Das umfasst etwa die unbefristete Miete für Zelte und Container, in denen wie in Spielfeld Büros untergebracht sind.

Darin inkludiert sind auch Käufe wie etwa die Fingerabdruckscanner oder der umstrittene Zaun an der österreichisch-slowenischen Grenze: Er wurde zunächst gemietet, später gekauft. Die Rechnung erfolgt jedoch exklusive Schneeräumung oder Reinigung, wohlgemerkt. Dies wird aus „Detailbudgets“ der organisatorisch zuständigen Landespolizeidirektionen gedeckt, heißt es vom Innenministerium.