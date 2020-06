Bergsteiger mussten die Nacht bei Eiseskälte in einer Felswand verbringen

Weil sich ihr Seil beim Abstieg verknotet hatte, mussten zwei deutsche Bergsteiger die Nacht auf Sonntag knapp unterhalb des Däumlings (Dachsteingebirge) verbringen. 15 Männer der Bergrettung Filzmoos hatten noch am Samstag versucht, zu den 29-Jährigen aufzusteigen. Aus Sicherheitsgründen wurde die Aktion um 22 Uhr abgebrochen.

Die in Not geratenen Alpinisten mussten die Nacht bei eisiger Kälte in rund 2300 m Höhe verbringen. Der Handykontakt zu den Deutschen war schlecht. „Doch wir wussten, dass sie unverletzt waren. Sie gaben nur an, dass sie durchnässt seien und ihnen kalt sei“, so Einsatzleiter Coen Weesjes. Am Sonntag konnten die Deutschen um 3.30 Uhr von der Bergrettung abgeseilt werden.