Coronavirus: Mobile Teams in der Steiermark unterwegs

Seit heute kommen in der Steiermark mobile Teams des Roten Kreuzes für einen Abstrich zum Patienten nach Hause. Sieben Tage in der Woche sind drei Teams mit Sanitätern unterwegs, um bei etwaigen Verdachtsfällen einen Rachenabstrich direkt beim Patienten zu entnehmen und die Proben in den Auswertungsstellen abzuliefern.

"Wir tragen so dazu bei, dass die Abklärung der Verdachtsfälle möglichst einfach und unkompliziert passiert", sagt Landesrettungskommandant Peter Hansak.