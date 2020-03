Höchstens ein Prozent der Kinder wird in den Schulen betreut

Auch in Niederösterreich nimmt die Moral zu, was die Maßnahmen im Schulbereich betrifft. Vergangenen Montag, also am ersten Tag der verordneten Heimarbeit, kamen laut Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ( ÖVP) noch rund 2.000 Schüler, zuletzt seien nur noch 400 Schüler zu betreuen gewesen. Die Reduktion sei „ein Beweis dafür, dass die Menschen ihrer Verantwortung sich selbst und ihren Mitmenschen gegenüber voll und ganz nachkommen“, betonte Teschl-Hofmeister. Üblicherweise sitzen in Niederösterreich 196.000 Kinder und Jugendliche in den Schulen.

Aus Oberösterreich heißt es, dass höchstens ein Prozent der Kinder in den Schulen sei. „Erste Rückmeldungen zeigen, dass die Umstellung auf Fernlehre gelungen ist“, versicherte Vizelandeshauptfrau Christine Haberlander ( ÖVP). In der Steiermark sind die Besuchszahlen im Lauf der ersten Woche mit den neuen Regeln ebenfalls stetig gesunken: Am Donnerstag waren im gesamten Bundesland nur noch 340 Schulkinder nicht zu Hause, das sind 0,3 Prozent aller Schüler.