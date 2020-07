Corona-Zahlen steigen wieder: 147 neue Fälle in 24 Stunden

147 neue Corona-Fälle verzeichneten die Behörden in den vergangenen 24 Stunden, 116 zuvor an Covid-19 Infizierte gelten inzwischen wieder als genesen. Damit sind aktuell 1.269 Menschen in Österreich offiziell positiv auf das Coronavirus getestet. Das ist abermals ein neuer Höchststand. Zuletzt gab es vergleichbare Steigerungs- und Inzifiertenraten Anfang Mai, als noch deutlich strengere Maßnahmen galten. Konkret waren am 9. Mai 1.290 Menschen positiv getestet.

Am Dienstag wurden in ganz Österreich weitere Cluster bekannt. In Salzburg mussten wegen infizierter Polizisten zwei Polizeistationen geschlossen werden, in Niederösterreich gab es wiederum um eine Freikirche neue Fälle. 270 Kontaktpersonen mussten in Quarantäne.

Aktuelle Fallzahlen nach Bundesland: Burgenland 18; Kärnten 17; Niederösterreich 106; Oberösterreich 521; Salzburg 44; Steiermark 90; Tirol 42; Vorarlberg 5; Wien 426.