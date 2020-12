Corona: Österreichs Bestatter wegen mehr Toten gefordert

Der deutliche Niederschlag der Corona-Pandemie auf die Sterbefälle hat bei den Bestattern in Österreich Folgen gezeitigt: Angesichts der steigenden Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus werden etwa die Kapazitäten der Bestatter in Niederösterreich auf die Probe gestellt. In einigen Regionen stoße man an die Grenzen, erklärte Rainer Wernhart, Sprecher der Bestatterinnung. Grundsätzlich nimmt die Zahl der Toten und somit auch der Bestattungen österreichweit wieder ab.

Von "italienischen Verhältnissen", also dass man nicht mehr wisse, wohin mit den Verstorbenen, sei man in Niederösterreich jedoch ohnehin weit weg: "Bisher gab es noch keinen Hilfeschrei, dass jemand oben ansteht", hieß es weiter. Aber: Bestattungsunternehmen seien allgemein auf eine Häufung an Todesfällen vorbereitet. Gerade in Gebieten mit hohen Infektionszahlen sei die Auslastung derzeit hoch. "Da ist man bei der Terminauswahl eingeschränkter", berichtete Wernhart. In der Branche helfe man sich bei Bedarf auch gegenseitig, um die Zahl der Verstorbenen zu bewältigen. "Man steht nicht alleine da", sagte der Sprecher.