Grazer hantierte mit Luftdruckpistole in Tram

Die Beamten schalteten die „Cobra“ ein: „Sobald eine Schusswaffe im Spiel ist, ist es polizeiliche Taktik, dass das Einsatzkommando kommt“, begründete ein Beamter am Samstag. Also rückte die „Cobra“ an: Die Truppe „überwältige“ den jungen Mann, hieß es. Was das bedeute, könne aus „taktischen Gründen“ nicht erläutert werden. „Wie ein Zugriff läuft, kann man nicht sagen. Aber es hat keine Gegenwehr gegeben.“ Die übrigen Passagiere hatten die Straßenbahn schon vorher verlassen. Dann suchten die Polizisten nach der Waffe und fanden eine originalverpackte Druckluftpistole. Der 22-Jährige gab an, die Waffe regulär gekauft zu haben. Ob und nach welchem Delikt er angezeigt wird, ist noch offen: Laut Polizei wurde nämlich in der Straßenbahn niemand bedroht. Der Grazer sei weder betrunken noch durch Drogen oder Medikamente beeinträchtigt gewesen.

Druckluftpistolen unterliegen keinen Beschränkungen nach dem Waffengesetz: Wer zumindest 18 Jahre alt ist, kann sie erwerben.