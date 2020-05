Chef einer Bettler-Bande gibt Mord an einer Arztwitwe zu

Im Landesgericht Salzburg begann am Montag der Prozess gegen vier Rumänen, die am 4. Dezember 2012 in Köstendorf (Flachgau) eine Arztwitwe, 83, ermordet haben sollen. Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern auch einen brutalen Raubüberfall am 6. September 2012 auf einen 80-Jährigen in Straßwalchen vor. In beiden Fällen sollen die Angeklagten ihre beiden Opfer sofort geschlagen, gefesselt, geknebelt und gewürgt haben.

Die Verdächtigen sind zwischen 21 und 35 Jahren alt. Sie stammen offenbar aus dem Bettlermilieu. Bei den Ermittlungen kristallisierte sich Cosmin T., 21, als Haupttäter heraus. Er und der 24-jährige Zipnan T. sollen den Pensionisten in Straßwalchen gefesselt und durch Schläge und Würgen schwer verletzt haben. Der 31-jährige Viorel C. soll Schmiere gestanden sein. Das Trio flüchtete mit 11.000 Euro Bargeld. Der Pensionist konnte sich selbst befreien, schrieb das aber eindeutig der Hilfe „von oben“ zu.

Den mutmaßlichen Mord an der Arztwitwe in Köstendorf sollen Cosmin T. und Viorel C. verübt haben. Der 35-jährige Ioan S. leistete offenbar Aufpasserdienste. Die Witwe erstickte, nachdem sie geschlagen, gefesselt und geknebelt worden war. Beute: Schmuck um 31.200 Euro. DNA-Analysen und Hinweise eines „Bettlerkollegen“ führten die Ermittler auf die Spur der Täter.

Cosmin T. bekannte sich am Montag weitgehend schuldig. Auch Zipnan T. legte ein Geständnis ab. Ioan S. bestritt, dass er in Köstendorf die Rolle eines Aufpassers einnahm. Und Viorel C. gestand, im Haus der Witwe gewesen zu sein, er behauptet aber, mit dem Überfall nichts zu tun gehabt zu haben. Der Prozess wird morgen, Mittwoch, fortgesetzt.