Bus mit 20 Schülern brannte während der Fahrt

Es waren die mitfahrenden Kinder, die Dienstagnachmittag einen merkwürdigen Geruch in einem Postbus in der Steiermark wahrgenommen haben. Als sie den Fahrer darauf aufmerksam machten, blieb der 55-Jährige bei der Ortseinfahrt von Kirchberg an der Raab sofort stehen. Als er sah, dass es aus dem Heckbereich des Fahrzeugs qualmte, rief der Mann die Einsatzkräfte. Der Fahrer und 20 Schüler konnten unverletzt ins Freie.