"Bus Ahoi" auf Salzach: Neue Attraktion startet im Frühjahr

Amphibienbusse sind im Jahr 2013 zwei Mal negativ in die Schlagzeilen geraten: In Liverpool, England, sank ein Bus der Firma „ The Yellow Duckmarine“ mit 31 Passagieren, in London ging einer in Flammen auf.

Dem Erfolg der Touristenattraktion dürfte das keinen Abbruch getan haben: In Budapest ( Bild) sind die „Riverrides“ seit 2009 mit jährlich rund 40.000 Passagieren auf der Donau unterwegs.