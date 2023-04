Burschen setzten offenbar Hecke in Tirol in Brand

Zwei Buben im Alter von zwölf und zehn Jahren haben offenbar Freitagmittag eine Hecke auf einem Privatgrundstück in Wattens in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) in Brand gesetzt. Die Besitzerin gab an, dass sie die beiden kurz zuvor in der Nähe der Hecke beobachtet hatte. Schließlich wurden die Buben im Zuge einer Fahndung im Nahbereich ausgeforscht.