Burgenland: Unbekannte stahlen tonnenweise Holunder

Mit einem ungewöhnlichen Coup hat es die Polizei im Burgenland zu tun: In Deutsch Jahrndorf (Bezirk Neusiedl am See) haben in den vergangenen Tagen Unbekannte eine Holunderplantage geplündert, berichtete die Sicherheitsdirektion Burgenland am Samstag. Nach ersten Schätzungen dürften laut Polizei bis zu elf Tonnen Holunderbeeren gestohlen worden sein. Dem Eigentümer entstand dadurch ein Schaden von mindestens 6.000 Euro.

Bei den gestohlenen Beeren handelt es sich um Edelholunder, der auch in der Pharmazie und in der Farbmittelindustrie verwendet wird, so ein Polizist. Die betroffene Plantage liegt ein paar Hundert Meter von der ungarischen Grenze entfernt und ist etwa ein Hektar groß.