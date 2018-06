Burgenländische Disco wurde evakuiert

Das Feuer war gegen 22 Uhr ausgebrochen. Ein Mitarbeiter entdeckte den Brand und löschte ihn mit einem Handfeuerlöscher. Der Rauch breitete sich jedoch in Teilen des Lokals aus, woraufhin die Besucher über die Notausgänge ins Freie gebracht wurden. Insgesamt waren drei Feuerwehren mit 70 Mitgliedern im Einsatz. Laut dem Kommandanten der Stadtfeuerwehr Oberpullendorf, Gerald Schmidt , befanden sich die jugendlichen Gäste beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits vor dem Lokal. „Das hätte natürlich schlimm ausgehen können“, meinte Schmidt. Samstagmittag war der Einsatz der Brandermittler abgeschlossen. Die Suche nach dem Brandverursacher sei noch am Laufen, hieß es von der Polizei. Für Hinweise, die zur Auffindung des Täters führen, wurde eine Belohnung in der Höhe von 1000 Euro ausgesetzt. Die Diskothek konnte am Samstag wieder geöffnet werden.