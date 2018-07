„Bürgerrat gesteuert“: Grüne gegen Gremium zu Hallenbad

Damit ließe sich keine Mehrheit finden, der langwierige Bürgerbeteiligungsprozess wäre umsonst gewesen – und die „Erfinderin“ des Bürgerrats, Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz ( SPÖ), bliebe allein im Regen stehen. Daher nimmt sich Mathiaschitz bereits jetzt die Grünen zur Brust. „Ich bin eigentlich vor drei Jahren angetreten, um in dieser Stadt etwas weiterzubringen. Aber bei den Grünen tut jeder, was er will. Diese Fälle häufen sich in letzter Zeit, so kann man nicht zusammenarbeiten“, sagt Mathiaschitz. Klingt nach Koalitionskrise. Könnte das Bündnis zerbrechen, wenn Grün und Schwarz die Ostbucht weiterhin ablehnen? „Darüber reden wir im September“, weicht sie einer Antwort aus.

Thomas Martinz