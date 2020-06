"Bruno Graz" kommt aus Liezen

Sein erster Auftritt? "Überhaupt?", fragt Johannes zurück und grinst. "Da war was zum Abschied der Kindergarten-Leiterin. Und dann Silvester der Jahrtausendwende, am Hauptplatz von Liezen."

Dort gab Johannes Holzinger als Achtjähriger Kiddy-Contest-Lieder zum Besten. Heute, als 22-Jähriger, sind es eher Coverversionen von "Video Games" oder "You". Seit ein paar Wochen ist das Publikum auch bedeutend größer als im Kindergarten oder am Hauptplatz: Holzinger singt bei " The Voice of Germany". Zuletzt setzte er sich mit "I see fire" aus dem "Hobbit"-Film gegen Mitbewerberin Bec Lavelle durch und stieg eine Runde auf.

Eine Runde weiterkommen will Holzinger aber nicht nur in der Show, sondern auch auf der Universität. Der 22-Jährige studiert Jus in Graz, ist im fünften Semester und büffelt gerade Strafrecht, das für die nächste Prüfung ansteht. Das hat er vom Papa: Erich Holzinger ist Anwalt in Liezen. "Der Papa erfüllt aber so gar nicht das typische Bild eines Anwalts. Er ist überhaupt nicht verstaubt", lobt der Sohn.