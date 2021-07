Brite kracht bei Skiunfall gegen eine Bretterwand

Ein 56-jähriger Brite hat sich am Donnerstag bei einem Skiunfall in Hochötz im Bezirk Imst schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, prallte der Urlauber bei der Abfahrt auf einer roten Piste oberhalb einer Liftstation aus bisher unbekannter Ursache gegen eine Bretterwand. Der Schwerverletzte wurde von der Pistenrettung geborgen und in das Krankenhaus nach Zams gebracht.