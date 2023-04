Brand in Tiroler Einfamilienhaus, zwei Feuerwehrleute im Krankenhaus

Im Bereich der Terrasse eines Einfamilienhauses in Wattens in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) ist am Karsamstag zu Mittag aus bisher unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehren aus Wattens und umliegenden Gemeinden brachten die Flammen schließlich unter Kontrolle. Zwei Feuerwehrleute wurden jedoch mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.