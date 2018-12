Brand in Stall bei Villach: 196 Ziegen tot

In einem Kärntner Milchziegenbetrieb sind bei einem Brand am Montagabend 196 Ziegen ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, war das Feuer in dem Betrieb in Fürnitz (Marktgemeinde Finkenstein, Bez. Villach) gegen 21.00 Uhr ausgebrochen. Fünf Pferde konnten noch rechtzeitig gerettet werden. Im Einsatz standen zahlreiche Feuerwehren des Bezirkes Villach mit insgesamt 196 Mann.