Brand in Einfamilienhaus: Bewohner unverletzt gerettet

Ein Einfamilienhaus in der Kärntner Gemeinde Gallizien (Bezirk Völkermarkt) ist Freitag früh völlig abgebrannt. Die 75-jährige Besitzerin rettete sich selbst aus den Flammen, nach ihrer 54 Jahre alten Tochter wurde am Vormittag noch gesucht, sie ist mittlerweile unverletzt in der Umgebung des Hauses gefunden worden. Laut Polizeisprecher Rainer Dionisio hatten Diensthunde die Fährte der 54-Jährigen aufgenommen, sie fanden sie rund 600 Meter vom Haus entfernt. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

„Sie kann aufgrund ihres Schockzustandes noch nicht befragt werden“, sagte Dionisio. Ob sich die Frau seit dem Brand in der Früh an der selben Stelle, in unmittelbarer nähe mehrerer Fischteiche, aufgehalten hatte, war zunächst unklar.

Polizei und Feuerwehr wurden gegen 6.00 Uhr alarmiert. „Die Mutter kam gerade aus dem Haus, als wir eintrafen“, sagte Jansche. Wer Alarm geschlagen hatte, war ebenso wie die Brandursache vorerst unklar.