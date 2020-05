Boxenstopp vor der Führerscheinprüfung

„Wir können unseren Franchise-Partnern allerdings nicht vorgeben, dass und in welcher Form diese Info-Weiterleitung an die Kunden zu erfolgen hat“, meint Harm. Grundsätzlich habe man die Kunden aber darüber informiert, dass die Online-Kurse und das „Distance Learning“, aus Sicht von Easy Drivers legal sei, „dass jedoch durch Auffassungsunterschiede zu manchen Behördenvertretern ein Restrisiko für die Anerkennung besteht“.

Konkret dürfen laut Auskunft der Behörden Online-Angebote von Fahrschulen aber nur als freiwillige Zusatzangebote zur Vertiefung des Stoffs bereitgestellt werden. Das habe sich in den vergangenen Wochen nicht geändert. Das Gesetz sehe eindeutig vor, dass der theoretische Unterricht in der Fahrschule abzuhalten sei, hieß es dazu auf KURIER-Anfrage von der zuständigen Verkehrsreferentin an der Bezirkshauptmannschaft Baden (NÖ), Karin Ferstl.