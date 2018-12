Bis zu minus sieben Grad: Glatteisgefahr in Teilen Österreichs

Der Winter ist wieder da - zumindest vorerst. Am Donnerstag fallen außerdem dicke flocken vom Himmel, der Weihnachtsstimmung dürfte das auf die Sprünge helfen. Der Schneefall kann aber noch am Vormittag in Schneeregen oder Regen übergehen, die Schneefallgrenze steigt auf 800 bis 1200m Seehöhe. Auf den kalten Flächen kann es von Vorarlberg bis in Südburgenland zu Glatteisbildung kommen. Die Gefahr für Rutschunfälle nimmt bis Montag beständig zu.

Am Nachmittag überwiegen dann oft schon wieder die trockenen Phasen, lokal lockert die sonst dichte Bewölkung etwas auf. Es bleibt überwiegend schwach windig. Tageshöchsttemperaturen liegen bei minus 1 bis plus 8 Grad. Die milde Luft setzt sich vor allem im Westen durch.