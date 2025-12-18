"Bin in Kofferaum eingesperrt": Betrunkener löste Entführungsalarm aus

Ein betrunkener Kärntner (19) hat am Mittwoch in seiner Verwirrung die Polizei genarrt und Entführungsalarm ausgelöst. Er zeigte laut Polizei gegen 21.30 Uhr an, er sei in einem Kofferraum eingesperrt und der Pkw fahre durch Klagenfurt.

Die Polizei löste wegen des Verdachts, der Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau sei entführt worden, eine großräumige Fahndung aus. Tatsächlich befand sich der Betrunkene aber in einem Hotel, wo ihn die Polizei auch aufgreifen konnte.

Wie die Ermittlungen ergaben, hatte der junge Mann zuvor gegen 19.30 Uhr einen Autounfall mit Sachschaden in der Landeshauptstadt verursacht, woraufhin ihm der Führerschein abgenommen wurde.

Nach dem Unfall prügelte er sich noch mit einem 29-jährigen Osttiroler, ebenfalls mittelgradig alkoholisiert, der ihm einen Fausthieb ins Gesicht verpasste und ihn damit auch verletzte.

Der 29-Jährige bekommt eine Anzeige wegen Körperverletzung, der 19-Jährige wird wegen seines Verhaltens bei der Unfallaufnahme wegen Lärmerregung, Anstandsverletzung und weiterer Übertretungen angezeigt.