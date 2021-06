Bereits mehr als drei Millionen Tests in Österreichs Wohnzimmern

VonC. Willim und M. PenzDas Prozedere ist ein wenig umständlich und funktioniert in ganz Österreich ähnlich: mit dem Staberl eines Antigentest-Sets in der Nase bohren und dieses dann in einer Lösung herumrühren. Die kommt dann auf das Testkit, das nach einer viertel Stunde ein Ergebnis liefert.

Mit den Öffnungsschritten am 19. Mai wurde der rechtliche Rahmen geschaffen, dass solche Corona-Wohnzimmertests auch als Eintrittskarte für Gastro oder Veranstaltungen – Stichwort 3G – dienen können.

Über von den Ländern betriebene Onlineplattformen geht es mittels eingespielter Fotobeweise zu den Zertifikaten, die dann 24 Stunden gültig sind. Die Tests selbst müssen mit ausgegebenen Codes personalisiert werden und nach der Verwendung entwertet werden.

Wie ein Rundruf in den Bundesländern ergibt, sind in den ersten 21 Tagen – also vom 19. Mai bis 8. Juni – über 3,3 Millionen Wohnzimmertests in Österreich durchgeführt worden.