Belgier nach Schlangenbiss auf Intensivstation

Wenig vorbildlich hat sich am Samstagnachmittag ein 46-jähriger Vater in Osttirol verhalten. Der Belgier wollte seinen Kindern eine Schlange zeigen und wurde dabei gebissen. Der Mann hielt sich mit seiner Familie in der Nähe der Lesachalm bei Kals am Großglockner auf, als er eine etwa 30 Zentimeter lange, schwarze Schlange bemerkte. Es dürfte sich um eine Kreuzotter gehandelt haben. Der Urlauber fixierte das Reptil mit einem Stock hinter dem Kopf und packte es mit der anderen Hand. Dabei entglitt ihm die giftige Schlange und biss den Mann in beide Hände.