Bei Übungsfahrt mit Auto im Teich gelandet

Ausgerechnet am Gelände des Fahrsicherheitszentrums Ludersdorf-Wilfersdorf im Bezirk Weiz hat eine Lenkerin am Samstag die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Der Pkw durchbrach einen Zaun, landete in einem Teich und versank im Wasser. "Die Lenkerin und ihr Beifahrer hatten großes Glück, sie konnten sich noch aus dem sinkenden Fahrzeug durch die Fenster retten. Das Fahrzeug ist komplett untergegangen", vermeldete die Feuerwehr Ludersdorf auf ihrer Facebook-Seite. Demnach blieben die beiden Insassen unverletzt, erlitten aber einen Schock. Das Fahrzeug wurde geborgen. "Einige Fische haben sich bereits im versunkenen PKW gemütlich gemacht, diese wurden nach der Bergung eingesammelt und wieder in den Teich entlassen", so die Feuerwehr.