Behörde rüffelt Fabrik: „Nudeln in Wasser kochen“

Die Firmenchefin schmunzelt mittlerweile selbst. „Kurios ist das Ganze aber schon“, merkt Katharina Gregori an und fragt am Donnerstag via Facebook, ob es denn „nicht allgemein bekannt ist, dass man Teigwaren in kochendem Wasser kocht?“

Exakt diesen Hinweis vermisste nämlich die Bezirkshauptmannschaft Villach auf den Packungen der „Goldfinknudeln“ aus der mehr als 100 Jahre alten Kärntner Firma. Dafür und für ein paar weitere Verstöße flatterte dem Unternehmen eine Strafverfügung ins Haus. Kostenpunkt: 623 Euro.

Gregori machte den Strafbescheid öffentlich und stellte ihn für alle lesbar auf die Facebook-Seite des Unternehmens. Drei Punkte schmeckten den Kontrolloren nicht. Die Zutatenlistenliste war zu vollständig „4 Volleier/kg (20 %) “ steht da auf der Verpackung. Zulässig seien aber nur Angaben „ausschließlich in Prozent“ rüffelt die Behörde.